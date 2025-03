.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 28^ giornata

Nel girone A il Barbara MonSerra batte l’Aesse Senigallia. Nel B, l’Aurora Treia ne fa 4 al Matelica capolista, il Moie Vallesina ferma l’Osimana sul pari. Vincono Fabriano Cerreto, Vigor Castelfidardo e SettempedaVALLESINA, 31 marzo– Manca sempre meno alla fineregular season nel campionato. Nella scorsa, infatti, si sono giocate le gare28^su 30: scopriamo insieme tutto quello che è successo.Pari per la Castelfrettese, il Barbara MonSerra di corto muso contro l’Aesse Senigallia Nel girone A, la Castelfrettese capolista incontrastata, già qualificata per il triangolare per il titolo, ha pareggiato 0-0 contro il Villa San Martino. Il Barbara MonSerra, invece, ha vinto 1-0 il derby contro l’Aesse Senigallia con la rete decisiva messa a segno da Curzi.