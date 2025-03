Oasport.it - Calcio: il Napoli vince il big match contro il Milan in Serie A. Bene l’Inter, cade l’Atalanta

Leggi su Oasport.it

Va in archivio la domenica dedicata alla trentesima giornata valida per laA 2024-2025 di, turno particolarmente rilevante in ottica classifica, considerati alcuni incontri chiave che hanno mutato leggermente la situazione nei primi quattro posti. Non sbagliano le prime due della classe: nel pomeriggio infatti la capolista Inter, seppur soffrendo più del dovuto, ha sconfitto l’Udinese per 2-1. Ad aprire le marcature è stato Arnautovic (12’), mentre il raddoppio è arrivato con Frattesi (29’). Poi, nel secondo tempo, i friulani hanno accorciato le distanze al 71’ con Solet, cercando l’arrembaggio fino alla fine, senza però trovare il pareggio. Moltoanche il, capace di battere tra le mura amiche ilin un bigdall’andamento molto simile a quello dei nerazzurri.