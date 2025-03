Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Andiamo in Svezia per fare risultato. Gli Europei non sono ancora vicini…”

La Nazionale italiana diè in ritiro a Coverciano per preparare il doppio impegno ravvicinato in trasferta controe Danimarca valevole per la fase a gironi della UEFA Nations League 2025. Le Azzurre, seconde con 3 punti in classifica dopo due giornate nel gruppo 4 della Lega A grazie al successo casalingo con il Galles, hanno la necessità di ottenere almeno unpositivo per non lasciar scappare via le prime due del raggruppamento.“Il gruppo è molto carico, determinato e consapevole dell’importanza del momento: ci stiamo avvicinando alle partite che determinano e l’approccio delle ragazze è stato estremamente positivo. Questa mattina abbiamo affrontato un tema importante, che è quello di prendersi cura della squadra e degli aspetti che poselevarne il valore.