Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: imprese Urbino e Calci

Pisa 31 marzo 2025 – Risultati a dir poco sorprendenti nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di Promozione. Il San Giuliano crolla in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro gli ospiti del Cubino. La gara termina 1 – 4 con la squadra di mister Roventini sconfitta ma che mantiene il secondo posto con cinquantatre punti. Seconda piazza mantenuta grazie alla clamorosa sconfitta della Lunigiana Pontremolse in casa che esalta la clamorosa a sua volta vittoria dell’Taccola per 0 – 2. I pisani passano a sorpresa con i gol di Chicchiarelli e Cappelli. Biancorossi ottavi a quarantaquattro punti, uno in meno del Cubino. Questo il tabellino della sconfitta del San Giuliano. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Bindi, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G.