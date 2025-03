.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 24^ giornata

Leggi su .com

In C1 Cerreto d’Esi impone la prima sconfitta stagionale alla già promossa Fermana, vince il Pietralacroce, perde il Chiaravalle. In C2/A prosegue il duello Lucrezia-Castelbellino. C2/B: la Real Fabriano si porta a +5 dal Sambucheto, l’Avenale ipoteca i play-offVALLESINA, 31 marzo– Siamo giunti ai momenti decisivi inC1 e C2 e i24^dello scorso weekend non hanno deluso le attese. Scopriamo insieme quello che è successo.C1 Arriva un altro verdetto nella 24^diC1. Il Pianaccio, sconfitto 2-4 dagli Amici del Centro Sportivo, è retrocesso in C2. Al momento rischiano la retrocessione diretta anche Fortuna Fano e Cagli, entrambe ko in questo ultimo venerdì, lontane rispettivamente 16 e 12 punti dalla quint’ultima e quart’ultima posizione: se il campionato dovesse terminare oggi, non disputerebbero il play-out.