Calcio a 5 Serie B 2024 2025 risultati e marcatori della 21^ giornata del girone D

Il Corinaldo batte il Recanati e aggancia in testa la Mernap Faenza che ha terminato a Jesi il campionato: con tre punti sarà A2, ma occhio al Città di Chieti. Il Cus Ancona perde contro la già retrocessa Real Dem: sabato prossimo si gioca i play-out nello scontro diretto contro il Cus Macerata VALLESINA, 31 marzo– Il Corinaldo è letteralmente a un passo dalla promozione inA2 dia 5. Le gare21^delD diB, infatti, hanno visto il definitivo aggancio dei biancorossi alla Mernap Faenza. Definitivo perchè i romagnoli hanno concluso il loro campionato a Jesi, perdendo 5-2. Il Corinaldo, invece, ha fatto il suo dovere battendo 6-3 il Recanati, con i gol di Campolucci, Pianelli, Pettinari, Mancini (doppietta) e Micci.Gli scenari promozione per il CorinaldoPotrebbe non bastare, però, un punto per ottenere la promozione.