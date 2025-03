Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Magic Pizza supera il Basilico. Fast Car e Giglio sono seconde

Nella 5° giornata della Serie A Giara Assicurazioni ilanche l’ostacolo, la sblocca Kupsi su cross di Hincu, a metà tempo arriva il pari di Bersanetti; prima del riposo Moraru regala il vantaggio al, rasoiata palo-gol. Nella ripresa eurogol del 3-1 in pallonetto di Placido. Forcing finale delche si concretizza con la rete di Nigrisoli su assist di Sisti, ma ilregge e vince 3-2., 3-1 alla Baracca di Guendalo, eCar/Cd Costruzioni, 6-2 al Foto Express con tripletta di Lefons, raggiungono al 2° posto, a -7 dal, il Bar la Coccinella che osservava il turno di riposo. Il Francolino centra il primo successo, 3-2 agli Irruentes, decisivo Bertoncelli, alla prima apparizione stagionale, con 2 gol e 1 assist. In Serie B Edilizia Marchetti ottimo primo tempo della capolista Exera contro il Carni e Sapori, 3-0 in 14’, Tagliati, Panzetta e Pedarzini e 4-1 all’intervallo ancora di Tagliati.