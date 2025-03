Game-experience.it - Cala il valore delle azioni di Ubisoft dopo l’annuncio dell’accordo con Tencent

Ledihanno subito un brusco calo in borsa subitoconper la creazione di una nuova sussidiaria. Nella giornata di lunedì, i titoli del colosso francese sono scesi di oltre il 12% in Francia e di circa l’11,80% nel Regno Unito e negli Stati Uniti, annullando il rialzo dell’11% registrato il venerdì precedente. Il, che era partito da 12,15€, ha chiuso la giornata a 11,16€ sul mercato francese.Insider Gaming ha prontamente riportato che questo calo improvviso ha generato preoccupazione tra gli investitori e i dipendenti dell’azienda. Secondo il portale online di Tom Henderson, diversi lavoratori dihanno espresso timori riguardo a possibili licenziamenti, soprattutto per coloro che non sono coinvolti nei franchise principali inclusi nell’accordo, come Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry.