Cade dal primo piano dopo una lite grave una 45enne brasiliana | l’ipotesi della fuga per scappare da un’aggressione

Prima lanell’appartamento nel quartiere Prati a Roma, poi la caduta dal. È ricoverata in condizioni gravissime una donna di 45 anni che lunedì mattina, 31 marzo, è precipitata dall’abitazione in cui si trovava un’altra persona. La donna, originaria del Brasile, è stata ricoverata in codice rosso. Secondo quanto riporta Il Messaggero, rischierebbe di perdere l’uso delle gambe. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli agenti hanno trovato all’interno dell’appartamento un connazionalevittima sotto effetto di stupefacenti. L’uomo è stato sentito dagli investigatori, che stanno tentando di chiarire la dinamica dell’accaduto.Laviolenta eSecondo le prime ricostruzioni, nell’appartamento usato come casa di appuntamenti in circonvallazione Clodia sarebbe scoppiata una violentaintorno alle 8.