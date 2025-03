Iltempo.it - Bus in fiamme e stop della metro: lunedì da incubo per i romani

Roma ha vissuto oggi una giornata di caos nei trasporti pubblici, con due importanti disservizi che hanno messo in difficoltà centinaia di pendolari. Nel pomeriggio, un autobuslinea 041 è andato innel piazzale di Ponte Mammolo, mentre in serata la trattaB tra Eur Magliana e Laurentina è stata sospesa "a causa del forte vento". Paura nel pomeriggio nel piazzale di Ponte Mammolo, dove un autobus Temsa Avenue, ex Roma TPL e ora in gestione a SAP, ha preso fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le, mentre le autorità hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Come se non bastasse, intorno alle 19, la linea Bpolitana ha subito un'interruzione tra Eur Magliana e Laurentina a causa di avverse condizioni meteorologiche.