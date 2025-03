Thesocialpost.it - Bus caduto nel Po a Torino, l’autista aveva chiesto antidolorifici: “Aveva molto mal di schiena”

Il conducente del bus che mercoledì scorso è precipitato nel Po da Piazza Vittorio Veneto a, si sentiva male da diverse ore prima dell’incidente. Nicola Di Carlo, questo il nome delpiù volte manifestato il suo malessere prima di perdere la vita. Al telefono con il figlio,riferito di un forte dolore alla spalla ead alcuni dei turisti che viaggiavano con lui deglio antifiammatori. Secondo le maestre di una scuola in gita al Museo Egizio, Di Carlocontinuato a lamentarsi per tutto il giorno, ripetendo di avere mal die chiedendo aiuto per alleviare il dolore.L’ipotesi principale è che, 64 anni, possa essere stato colpito da un malore prima di precipitare nel fiume intorno alle 17:33. Dopo quattro giorni dall’incidente, i primi accertamenti sembrano confermare la possibile presenza di una patologia cardiaca, forse legata all’aorta.