Sport.quotidiano.net - Bundesliga: vincono le prime tre in classifica, Lipsia ko e Rose esonerato

Berlino 31 marzo 2025 - Non è ancora scappato il Bayern nella rincorsa scudetto ma con sette giornate di anticipo, può quanto meno festeggiare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Il Leverkusen a propria volta però vince e resta in scia dei bavaresi, mentre il Francoforte si riprende il terzo posto in solitaria in. Si ferma la corsa del Mainz, così come giunge al termine l'esperienza di Marcosulla panchina deldopo il ko di questa giornata. In fondo allaseconda vittoria consecutiva dell'Heidenheim, che ritorna in zona spareggio. L'esito delle partite del weekend La giornata numero 27 disi apre con il successo del Leverkusen sul Bochum, bravi i ragazzi di Xabi Alonso a gestire il tentativo di rientro dei biancoblù, già capaci di ribaltare il Bayern Monaco all'Allianz Arena.