Ilgiorno.it - Bugo lascia la musica per sempre: “Mi sono rotto i cog**oni, anticipo la morte artistica. Mio figlio? La vita è fatta di scelte”

MILANO – Eutanasia di un rocker. Primo aprile con poca voglia di scherzare, ma tanta di fare festa, perdomani all’Alcatraz. “Mi. ma per fortuna che ciio” è, infatti, il concerto finale. Titolo-citazione ottenuto unendo quelli di due suoi brani, meglio premetterlo subito. Il punto d’arrivo di un cammino varato dal ribelle di Rho, all’anagrafe Christian Bugatti, nel ’99 col singolo “Questione d’eternità” e arrivato al capolinea, attraversando pure esperienze anche extrali come ilPodcast e Pechino Express, tenendo fede ad un principio tanto semplice quanto sentito, superati i cinquanta, “preferisco anticipare lascegliendo io il momento”. Già, ma, una volta annunciato, indietro non si torna. Salvo perdere la faccia. “Non è una decisione a cuiarrivato dall’oggi al domani, è maturata nel tempo e soppesando bene tutte le conseguenze.