Bufera Conceicao al Milan va fermato | Non può finire la stagione

Il tecnico rossonero nell’occhio del ciclone per l’ennesima esclusione di Leao dal ‘1 a favore di uno spento Joao FelixIlcrolla nuovamente e vede allontanarsi forse in maniera definitiva ogni possibilità di raggiungere la Champions League. I rossoneri restano a 47 punti, addirittura 9 in meno del Bologna quarto e con altre quattro squadre in mezzo. Anche il solo piazzamento europeo, che sia Europa o Conference League, in questo momento appare come quasi un’impresa.Sergio(LaPresse) – calciomercato.itIl salvagente si chiama ora Coppa Italia, con il doppio derby che si aprirà questo mercoledì quando è in programma l’andata della semifinale contro l’Inter., numeri alla mano, ha peggiorato la situazione vista l’eliminazione in Champions League contro un Feyenoord imbottito di giovani o seconde linee e una squadra che da ottava in classifica col suo arrivo è diventata nona.