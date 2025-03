Bergamonews.it - Bruciarono le foto di Meloni, Piantedosi e Vannacci: attiviste di “Non una di meno” indagate per vilipendio

Bergamo. Alcunedel movimento “Non una di” (quattro secondo l’associazione, tre per la Procura) sonoperper i fatti avvenuti lo scorso 8 marzo durante la mobilitazione di piazza in occasione della Giornata internazionale della donna, quando vennero bruciati tre fogli con i volti della premier Giorgia, del ministro dell’Interno Matteoe dell’europarlamentare Roberto.Per la ricorrenza, in città vennero organizzate due distinte manifestazioni: a pochi giorni dal corteo, infatti, la Rete bergamasca contro la violenza di genere aveva deciso di sfilarsi in quanto contraria a far sfilare anche persone con il volto coperto da passamontagna e all’esclusione dai discorsi degli uomini etero.Giunta in via Paglia la manifestazione di “Non una di” aveva posto l’accento sulle cosiddette “zone rosse” cittadine, sostenendo al contrario la necessità di “zone welfare che possano garantire libertà e diritti a tutti, nessuno escluso”.