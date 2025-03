Brignone ma anche Bassino Paris e tanti altri | via ai Campionati italiani Assoluti di sci alpino

Leggi su Sportface.it

Ultimi impegni agonistici per gli sciatori azzurri, che saranno protagonisti deidopo la conclusione della stagione internazionale di Coppa del mondo. Si parte martedì 1 aprile con le prove cronometrate della discesa libera, sia maschile sia femminile in vista delle due gare che daranno poi il via alla manifestazione il giorno seguente. Giovedì e venerdì verranno assegnati i titoli di SuperG e slalom gigante, mentre sabato ci sarà la gra chiusura con i due slalom sulla pista Piavac all’Alpe di Lusia.In abbinata alle gare assolute la Fisi ha chiesto di inserirealcune competizioni giovanili, quindi assieme alle gare senior verranno assegnatii titoli giovani maschile e femminile di discesa libera, il superG femminile giovani, oltre a due gare che saranno valide per il Grand Prix Italia, ovvero lo slalom femminile e il superG maschile.