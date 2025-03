Ilgiorno.it - Brescia corsara a Trento. Germani, notte da regina

Una palla persa di Jordan Ford con quattro secondi da giocare regala auna delle vittorie più pesanti della stagione. Impresa a, vittoria sul campo dell’Aquila, e ritorno in vetta con Trapani in attesa dei posticipi di oggi di Milano e Bologna. È questo l’epilogo di un un match giocato con la durezza di un playoff che lascia raggiante coach Peppe Poeta: "Abbiamo quasi sempre condotto la partita, dopo le due volate perse con Milano e Trapani i ragazzi ci tenevano a fare risultato". Punto chiave, la difesa: "Abbiamo tenutoa 75 punti, in casa non è un aspetto di poco conto. Grande prestazione difensiva, i ragazzi sono stati grandissimi". Sono tanti gli aspetti importanti. In primo luogo il 39.5% da 2 imposto ai padroni di casa, che restano in partita solo grazie alle undici triple di squadra, 3/4 del solo Ford.