Lapresse.it - Brasile, protesta contro la proposta di amnistia per Bolsonaro

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada a San Paolo perreladiper l’ex presidente Jairaccusato di aver tentato di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali brasiliane del 2022. La manifestazione, organizzata da gruppi di sinistra, sindacati e attivisti pro-democrazia, ha riempito l’iconica Avenida Paulista di slogan come “No Amnesty!” e “Prison for”. Laè andata in scena mentresta spingendo per un disegno di legge che potrebbe proteggere lui e i suoi alleati dalle conseguenze legali per il loro coinvolgimento negli attacchi dell’8 gennaio 2023 agli edifici governativi di Brasilia.