Salernotoday.it - Bracigliano: ritorna il percorso di primavera nella Valle dei Ciliegi

Leggi su Salernotoday.it

per il 3° anno consecutivo il tour dila “dei”, iniziativa, questa, voluta con grande entusiasmo dall’amministrazione comunale e promossa ed organizzata con le associazioni locali, come chiara proposta di turismo esperienziale ed elemento per lo.