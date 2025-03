Universalmovies.it - Box Office ITALIA | A Biancaneve il primo posto al botteghino

La versione live action diha vinto il Boxper il secondo weekend consecutivo, continua a tenere benissimo FolleMente.Nel weekend di cinema tra il 27 al 30 marzo l’incasso alnazionale è stato di 5,4 milioni di euro, con un calo rispetto a sette giorni fa del 36,8%, il calo ovviamente è dovuto alla mancanza di nuove proposte, ma anche del bel tempo che ha attraversato gran parte della nostra penisola.A vincere il Box, come anticipato in precedenza, è stato nuovamente, il live action Disney reduce dal pesante tonfo al BoxUSA. Il calo, anche qui in, ha superato il 60% ma ciononostante è stato sufficiente per riconfersi in testa con un incasso di 1,5 milioni di euro. Complessivamente la pellicola Disney ha raggiunto quota 5,96 milioni, in netto ritardo rispetto agli altri live action Disney usciti fino ad oggi.