Quotidiano.net - Borse in calo per timori sui dazi americani: oro e yen in rialzo

Leggi su Quotidiano.net

Avvio di settimana da dimenticare per i listini azionari, che scontano le preoccupazioni degli investitori per gli effetti sull'economia dei. Dopo i forti cali registrati in Asia, dove Tokyo ha perso il 4% e Hong Kong l'1,1%, anche leeuropee sono in affanno, con Milano e Francoforte che cedono l'1% e Parigi e Londra lo 0,9% mentre a New York i future sul Nasdaq arretrano dell'1% e quelli sull'S&P 500 dello 0,6%. Gli investitori chiudono la porta al rischio, alleggerendo i loro portafogli, e si rifugiano in 'porti sicuri' come l'oro, che batte nuovi massimi storici (+1,6% a 3.125 dollari), lo yen (+0,5% sul dollaro) e i bond, i cui rendimenti sono innella speranza di una politica più accomodante da parte delle banche centrali. Inil petrolio (+0,5% a 69,71 dollari il Wti) con le minacce disul greggio russo da parte di Trump in mancanza di un cessate il fuoco con l'Ucraina.