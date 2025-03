Quotidiano.net - Borse europee in rosso: l'incertezza sui dazi di Trump spaventa i mercati

in profondoa metà seduta, con gli indici del Vecchio Continente in calo di circa due punti percentuali. Gli investitori continuano a prendere le distanze dal rischio,ti dagli effetti che l'aggressiva politica deidipotrà avere sull'economia. Milano cede il 2,1%, davanti a Francoforte (-2,1%), Parigi (-1,9%) e Londra (-1,3%) mentre a New York continuano a peggiorare i future su Wall Street, con quelli sull'S&P 500 in calo dell'1,1% e quelli sul Nasdaq dell'1,6%, con il rischio concreto di un bis alla pessima seduta di venerdì. Intanto Goldman Sachs ha tagliato per la seconda volta in marzo le previsioni sull'S&P 500, atteso ora a fine anno a 5.700 punti, in scia ai maggiori rischi di recessione e all'sui. "Tutti questi cambiamenti politici aggressivi e disordinati che abbiamo visto dall'amministrazionestanno avendo impatti economici negativi", ha affermato Katrina Ell, direttore della ricerca economica di Moody's Analytics, citata da Bloomberg.