Giornalettismo.com - Borse eleganti: come scegliere quella più adatta a ciascuna situazione

Leggi su Giornalettismo.com

Non sono solo accessori: lepossono valorizzare la fisicità e dare una marcia in più all’outfit. Oltre a contenere gli oggetti da portare con sé, riescono infatti a dare un tocco di classe ad un abbigliamento anonimo, soprattutto se impreziosite da qualche particolare che le rende riconoscibili. Tuttavia,l’opzione piùalle proprie esigenze non è semplice: gli assortimenti sono vasti e possono confondere le idee perfino alle donne più competenti quando si parla di moda. Questo è particolarmente vero quando si deveuna bag per un’occasione formale, dove è ancora più importante trovare l’abbinamento perfetto per completare il proprio look. Vediamo quindi qualche suggerimento perlepiù adatte alle occasionitte: alleate per valorizzare la silhouette Sembra strano, ma la forma e le misure di una bag possono mettere in risalto i punti di forza del corpo femminile o, al contrario, sottolinearne i difetti.