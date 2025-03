Borse chiudono in rosso per timori dazi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.10 Milano è la maglia nera in Europa.Piazza Affari (-1,77%) chiude in forte calo perché sui mercati pesano iper iannunciati da Donald Trump. Lo Stoxx 600, l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, ha registrato un calo dell'1,5%, bruciando 245miliardi di capitalizzazione. Alla Borsa di Milano sono andati in fumo 16,43 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,86%.