Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in forte calo: Nikkei perde oltre il 3% tra dazi Usa e crollo tecnologico

Leggi su Quotidiano.net

Ladiinizia la prima seduta della settimana in netto ribasso, seguendo la fase di correzione a Wall Street e ildella tecnologia, anticipando l'entrata in vigore deiUsa - che in Giappone riguarderanno principalmente i costruttori auto, già sotto pressione. In apertura il listino di riferimentocedeil 3%, a quota 35.997,56, con una perdita di1.100 punti. Sul fronte valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a 149,10, e sull'euro a 161,50.