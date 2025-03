Borsa di Milano in calo del 177% | Piazza Affari maglia nera in Europa

Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo del 1,77%: Piazza Affari maglia nera in Europa

Ladi(-1,77%) chiude in fortetra i principali listini europei. Sui mercati pesano i timori per i dazi annunciati da Donald Trump. Lo stoxx 600, l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, ha registrato undell'1,5%, bruciando 245 miliardi di capitalizzazione. Avanno in fumo 16,43 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,86%. Nel listino principale scivolano Buzzi (-5,4%), Iveco (-4,9%) e Prysmian (-4,8%), Campari (-4%) e Nexi (-3,6%). Seduta negativa per le banche con Mps che lascia sul terreno il 4,6%. Male anche Bper (-3,4%), Mediobanca (-3,2%), Unicredit (-3,1%) e Banco Bpm (-2,5%). Vendite per il comparto delle auto, tra i più colpiti dalla guerra commerciale.