Ilfattoquotidiano.it - Borghi (Italia Viva): “Calenda contro M5s? Una delle sue uscite fuori misura. Faccia pace con se stesso”

“Sui 5 Stelleha fatto unasue tante. Se uno si professa liberale, non può usare frasi del genere. Chiunquepolitica dovrebbe sapere che contenere anche leverbali è unacondizioni essenziali per una leadership adeguata”. Così, ai microfoni della trasmissione Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, il senatore diEnricoboccia l’infelice uscita del leader di Azionei 5 Stelle (“L’unico modo per avere a che fare con ilè cancellarlo”).Ancora più sferzante è il commento del parlamentare sull’auspicio cheha espresso durante il congresso del suo partito: costruire un’alternativa con Paolo Gentiloni (“lo metterei domani mattina a fare il presidente del Consiglio”) e far sì che un governo guidato dal dem sia sostenuto da un gruppo di ‘volenterosi’ di centro, ovvero Forza, Azione, + Europa e un pezzo del Pd.