Juventusnews24.com - Borasio si racconta: «Vi racconto il mio viaggio dal Congo alla Juve. Il mio idolo è Pogba. E mister Cioffi mi dà sempre un sacco di consigli, due su tutti»

di RedazionentusNews24, jolly difensivo dellaUnder 17, ha parlato della sua esperienza in bianconero e deichegli dà: ecco le sue paroleBenit, capitano dellantus Under 17, si èto in un’intervista concessa a Tuttosport. Ecco cos’ha rivelato riguardo il suo arrivo e la sua esperienza in bianconero.ARRIVO– «Sono arrivato in Italia dRepubblica Democratica dela 4 anni, grazie a una famiglia adottiva torinese, la mia famiglia. E sono cresciuto in una scuola salesiana, giocando nell’Auxilium Monterosa. A 9 anni, grazie a Benedetti, sono passato al Toro. Poi, nel 2020, è arrivata la chiamata dellacon cui ho firmato il mio primo contratto da professionista, la scorsa estate, fino al 2027».COME– «La mia prima maglia dellaè stata la sua.