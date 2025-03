Ilrestodelcarlino.it - Boom in spiaggia, è voglia di mare. Ma c’è chi preferisce la campagna. A spasso tra 20mila tulipani in fiore

Caterina Scaramagli, 40 anni, non lo dice con unma con. Che ha piantato, l’idea è stata della sua amica Laura Mastellari, ad ottobre e che adesso sono sbocciati. Una distesa rossa, gialla, viola, anche bianca. "E’ un modo per valorizzare il nostro territorio, per farlo scoprire. Qui vicino c’è al il museo che racconta il mondo agricolo ferrarese, dove ci sono le tracce della storia rurale del nostro territorio, racconta la vita delle campagne tra ‘800 e ‘900.mo creare un circuito per quei turisti che amano itinerari lenti, slow, nel cuore della", spiega la titolare dell’agriturismo La Torretta, al suo fianco il fratello Marco. Lavorava in una grande città Caterina, poi ha scelto per una serie di motivi di tornare dove sono le sue radici. "Qui è un paradiso", sottolinea entusiasta.