Leggioggi.it - Bonus nascite 2025 da 1.000 euro: in arrivo ad aprile. Attesa la circolare Inps

E’ bene precisare che al momento non è possibile inoltrare le domande per il, erogato tramite la nuova Carta nuovi nati da 1.000. La Legge di Bilancioha introdotto ildi 1.000, che può essere richiesto tramite la carta nuovi nati. Tuttavia, al momento non è ancora possibile presentare la domanda perché manca il decreto attuativo e l’non ha ancora fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande.Istruzioni che però, stando alle anticipazioni de Il Messaggero, potrebbero arrivare entro la prima settimana dicon l’operativa, sbloccando così il contributo alle famiglie. Una volta disponibili queste informazioni, sarà possibile presentare la domanda online tramite il portaleo presso i CAF convenzionati.