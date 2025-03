Lanazione.it - Bonus facciata e ristrutturazioni, frode da 750mila euro. Imprenditore nei guai

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 31 marzo 2025 –edilizie illegali. La guardia di Finanza di Lucca ha scoperto l’attività illecita di unche, attraverso un complesso meccanismo diriusciva a lucrare sui lavori. In totale i finanzieri hanno sequestratodi beni, tra denaro e immobili, peraltro ristrutturati in località turistiche di pregio. I militari della Tenenza di Castelnuovo Garfagnana hanno condotto l’indagine a carico di ungarfagnino, scoprendo un meccanismo fraudolento che ha consentito alla società, da lui amministrata, di beneficiare illecitamente, tra il 2021 e il 2022, di crediti d’imposta inesistenti quantificati in oltre 680.000. Nel dettaglio, all’esito degli approfondimenti investigativi e dell’analisi di copiosa documentazione tecnica e amministrativa, è stato riscontrato che l’impresario, sovrafatturando il costo delleedilizie, ha generato un credito d’imposta superiore a quello realmente spettante.