Bonus bollette da 200 euro il 1 aprile a chi spetta e come arriva

Dal prossimo 1°entrerà in vigore il contributo straordinario introdotto dal governo con il recente decreto dedicato alleenergetiche. Si tratta di un sostegno economico pari a 200rivolto a un pubblico più ampio rispetto al tradizionalesociale, spesso limitato alle fasce di reddito più basse.In questo senso, l’indicatore Isee massimo per l’accesso viene portato a 25 mila, consentendo così a molte famiglie precedentemente escluse di beneficiare della misura. Il governo prova così ad ammorbidire l’impatto disempre più indigeste.200, requisiti e a chiPer accedere alè necessario presentare un’attestazione Isee aggiornata che dimostri un valore inferiore ai 25 mila.L’Arera promette tempi record per chi già beneficia delsociale, mentre gli altri dovranno presentare diligentemente la propria attestazione Isee e attendere pazientemente che la macchina burocratica si metta in moto.