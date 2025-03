Thesocialpost.it - Bolzano, maxi-esplosione sulla parete rocciosa: “Nel 2021 una frana aveva distrutto tutto”

Nel primo pomeriggio di oggi, un forte boato ha scosso, seguito da una densa nube di polvere che ha avvolto il versante sopra l’ex Hotel Eberle, nella frazione di Santa Maddalena. Si tratta di un intervento di brillamento controllato, necessario per ridurre il rischio di frane e caduta massi. I lavori, avviati a febbraio, mirano a garantire la sicurezza di passeggiate pubbliche, edifici residenziali e della strada comunale.Un intervento da 3,6 milioni di euroL’operazione di messa in sicurezza è finanziata per l’80% dall’Ufficio Protezione Civile della Provincia di, con un costo totale di 3,6 milioni di euro. La supervisione è affidata all’Ufficio Geologia del Comune, guidato da Emanuele Sascor. Il cantiere avrà una durata di almeno un anno, con l’impiego di elicotteri per il trasporto dei materiali.