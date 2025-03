Thesocialpost.it - Bollette, arriva il bonus di 200 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Dal 1° aprile, il governo italiano mette a disposizione un contributo straordinario da 200per aiutare le famiglie a far fronte al caro-. Questa misura è stata introdotta nell’ultimo decretoe sarà destinata a una parte della popolazione che già beneficia delsociale. Tuttavia, non tutti potranno accedervi: il contributo è pensato per estendere la platea degli attuali beneficiari delsociale, ma con alcune condizioni specifiche.Leggi anche:il: quali sono le condizioni perrichiederloIsee sotto i 25mila: chi può accedere alIlextra non sarà limitato solo a coloro che già ricevono ilsociale, ma sarà esteso anche a coloro che possiedono un Isee inferiore ai 25mila. Fino ad ora, infatti, ilera riservato a chi aveva un Isee sotto i 9.