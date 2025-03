Agi.it - Bodycam per il personale di bordo di treni, si parte dalla Liguria

AGI - È partita inla sperimentazione delleper ildi FS Security (Gruppo FS Italiane). Per i prossimi quattro mesi, saranno messi a disposizione degli operatori 10 dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela dele dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. Estensione del progetto in altre regioni Nelle prossime settimane la sperimentazione sarà avviata anche in Piemonte, Toscana, Puglia e successivamente in Lombardia. L'importanza della sicurezza "L'anno scorso insi è verificata un'aggressione di una certa gravità ai danni di un collega ditalia - ha ricordato l'AD di FS Security, Pietro Foroni, presentando la sperimentazione dellealla stazione genovese di Brignole - e abbiamo voluto dare un segnale di attenzione".