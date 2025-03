Game-experience.it - Black Myth: Wukong ha ricevuto “tantissimo supporto” da Sony con un team apposito

ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo di, fornendo “” diretto a Game Science attraverso il“Content Ventures”. Questo, guidato da Christian Svensson, è specializzato nell’identificazione di giochi emergenti di grande potenziale e nella loro crescita. Il coinvolgimento del colosso giapponese non è un caso isolato: la compagnia ha adottato un approccio simile con titoli di successo come Stray, Genshin Impact e Stellar Blade, facilitandone la crescita e l’eventuale pubblicazione con qualche forma di esclusività su PlayStation.Come segnalato da Insider Gaming, Phil Rosenberg, Senior Vice President di Global Partner Development and Relations di, ha sottolineato che nessuno meglio di Svensson e Shawne Benson è in grado di scoprire queste “gemme nascoste” e di offrire loro ilnecessario.