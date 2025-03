Lettera43.it - Bitcoin chiude marzo in negativo: timori per i dazi di Trump

si appresta are il mese diin. La criptovaluta di Satoshi Nakamoto, al 31 del mese, ha aperto infatti con poco più di 82.100 dollari. A fine febbraio, il valore era di 84.381 dollari, circa 2 mila in più. Dopo aver riprovato a portarsi sopra quota 87 mila il 24, il prezzo è rapidamente tornato sotto gli 83 mila senza nemmeno riuscire ad avvicinare il tetto dei 90 mila. Testimoniando quello che si profila come il peggior Q1 dal 2018. Secondo il Cointelegraph, un sito specializzato sul denaro virtuale, gli investitori temono soprattutto la politica estera ed economica di Donalde ipreannunciati per il Liberation Day del 2 aprile. L’ultima flessione si allinea con la debolezza dei mercati finanziari, tanto che Dow Jones e S&P 500 sono in rosso all’annuncio del tycoon di tariffe del 25 per cento sulle automobili importate.