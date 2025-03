Thesocialpost.it - Bimbo ustionato da acqua bollente: trasferito in elisoccorso a Catania

Un bambino di 18 mesi è stato trasportato d’urgenza al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro didopo essere rimasto gravementein un incidente domestico a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il piccolo, già intubato, è stato stabilizzato dai sanitari prima di esserein.Secondo una prima valutazione del personale medico, il bambino avrebbe riportato ustioni sul 45% della superficie corporea. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e sono in corso accertamenti per comprendere come sia stato investito dall’.L'articolodainproviene da The Social Post.