Thesocialpost.it - Bimbo espulso dall’asilo per “omofobia”: la vicenda che fa discutere

Nel Regno Unito, un bambino di tre o quattro anni è statoda un asilo statale per presunti abusi contro l’orientamento sessuale e l’identità di genere. È una notizia che lascia attoniti, non solo per l’età del minore coinvolto, ma per il significato culturale e politico che questaporta con sé.La domanda sorge spontanea: a che punto è arrivato il nostro senso di giustizia se un bambino che non ha ancora imparato a leggere può essere etichettato e punito come se fosse un adulto consapevole delle sue azioni?L’educazione travestita da repressioneL’educazione dovrebbe servire a formare, non a condannare. È lecito punire un comportamento violento, ma è sensato e proporzionato espellere un bambino dell’asilo con l’accusa di transfobia o? A quell’età si ripetono parole sentite, si imitano comportamenti, spesso senza comprenderli.