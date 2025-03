Spazionapoli.it - Billing rischia grosso, bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Milan

Il centrocampista azzurrodi mettere nei guai il, ilo bocciano: i dettagli.Philliphato di diventare l’uomo copertina di. Entrato in campo al 65? minuto per sostituire Anguissq, il centrocampista danese è il protagonista dell’episodio da rigore concesso da Sozza al.Suo l’intervento su Theo Hernandez che cade e conquista il calcio di rigore per i rossoneri, poi sbagliato da Gimenez.la parata di Meret,ringrazia il portiere azzurro in dialetto con un “Grazie fratm”. Siparietto quantomeno simpatico che, però, non basta aiper promuovere la prestazione di, i voti dei: pioggia di insufficienzedai principalisportivi, Phillipdelude contro ile causa il rigore che avrebbe potuto portare al pareggio dei rossoneri.