Biasin | Correa fuori? Impossibile! Tifosi dell’Inter entrino in un’ottica

continuano a storcere il naso di fronte alle prestazioni di Joaquin. Arriva in supporto dell’argentino il giornalista Fabrizio, che prova a spiegare la situazione.CONTRIBUTO – Fabriziodi fronte al malcontento di un ascoltatore di Radio Sportiva dopo la prestazione di Joaquinin Inter-Udinese, dichiara: «In questo momento l’Inter ha giocato la prima di nove partite che dovrà disputare nel mese di Aprile, ne mancano otto. Questo vuol dire giocare ogni tre giorni. E l’idea di rinunciare anche all’ultimo dei giocatori, seviene ritenuto così, è. Tutti devono dare un contributo, tutti sono necessari anche per dieci minuti. Altrimenti alla fine del mese non ci arrivi, o meglio, ci arrivi ma senza aver raggiunto i tuoi obiettivi».