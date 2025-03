Quifinanza.it - Bialetti, il marchio storico diventa “cinese”: perché Exor ed Elkann non c’entrano nulla

Leggi su Quifinanza.it

è pronta a cedere una partecipazione di maggioranza in mani cinesi e ad uscire dai listini della Borsa. Lo ha chiarito lo stessogruppo italiano di produzione di moka e macchinette del caffè su richiesta di Consob, in seguito a delle indiscrezioni di stampa circolare sull’operazione.La società, quotata su Euronext Milan, ha rivelato le trattative in corso con la lussemburghese Nuo Capital, del miliardario di Hong Kong Stephen Cheng, e di essere destinata al delisting.Smentita l’acquisizione die HermesIl chiarimento chiesto dall’autorità per il controllo della Borsa è stato fornito dadopo le voci di stampa circolate nelle ultime ore, relative a una cessione di quote di controllo al veicolo d’investimento Nuo, anch’esso controllato dalla famiglia Cheng ma per metà e per il restante 50% dalla, la holding della famiglia Agnelli il cui Ceo è John