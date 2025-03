BFI firmato l' accordo quadro per lo sviluppo di un progetto agricolo sostenibile nella Repubblica del Congo

Leggi su Liberoquotidiano.it

BF International Best Fields Best Food Limited (BFI) – società ad alto contenuto tecnologico che fa capo a BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano – e il Governo delladelhanno siglato un(MoU) per avviare undinel Paese africano con l'obiettivo di rispondere alla necessità di incrementare la sicurezza alimentare del Paese. L'è statodal Ministro dell'Agricoltura dell'Allevamento e della Pesca delladel, Paul Valentin Ngobo, dall'Amministratore Delegato di BFI, Federico Vecchioni e dal Gerant (Amministratore) di BFIBrazzaville, Giovanni Mazzotti, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italiadel, Enrico Nunziata. Ilrientra nell'iniziativa italiana di cooperazione internazionale in partenariato paritario pubblico-privatocornice del Piano Mattei per l'Africa, e in particolare nell'Azione per il Rafforzamento degli Ecosistemi Agro-alimentari in Africa (AREA) – co-finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con CIHEAM Bari come knowledge partner ed ente esecutore della componente pubblica, e da BFI come parte privata.