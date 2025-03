Ilgiornale.it - BF firma un accordo con la Repubblica del Congo per un progetto agricolo sostenibile

Leggi su Ilgiornale.it

L’intesa, che ha come obiettivo quello di incrementare la sicurezza alimentare del Paese, si inserisce nella strategia nazionale del Piano Mattei per l’Africa per il rafforzamento degli ecosistemi agro-alimentari nel Continente