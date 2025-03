Ilveggente.it - Berrettini e quel piano anti-martello: l’incredibile rivelazione

Matteo, nessuno ne aveva idea: ecco in cosa consiste ildiabolico del quale siamo appena venuti a conoscenza.Dire chela tra Matteoe Taylor Fritz sia stata una partita a senso unico significherebbe mentire. Ilromano e il tennista statunitense hanno giocato ad armi pari fino all’ultimo secondo, tanto è vero che a decidere chi dei due meritasse di accedere alla semifinale del Miami Open sono state solo ed esclusivamente delle impercettibili sfumature.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE non si può parlare di sconfitta. Non in questo caso.si è assicurato la cosa più importante di tutte, ossia la consapevolezza di poter essere ancora perfettamente in grado di fare del male ai suoi avversari.