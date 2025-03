Internews24.com - Bergomi convinto: «Milan Inter? Il derby d’andata è quello dove rischiare di più, dico una banalità sui nerazzurri»

di RedazioneL’ex difensore e capitano dell’, Beppe, ha detto la sua in vista deldi Coppa Italia contro ilDagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Beppeha commentatoUdinese e Napoli, proiettandosi al contempo aldi mercoledì sera in Coppa Italia tra rossoneri e.LE SOMIGLIANZE TRAUDINESE E NAPOLI– «-Udinese e Napoli-si somigliano parecchio: l’ha fatto mezz’ora di grande calcio e speso tanto, poi è andata in difficoltà per l’atteggiamento dell’Udinese. L’se vuole pensare di mantenere questo standard in tutte le partite ha troppo bisogno di chi c’è fuori adesso: un giocatore come Dumfries o Lautaro, deve averli tutti.una, ma è così».VERSO IL– «Io sono curioso di capire cosa farà Inzaghi mercoledì, è un: ci ha detto che De Vrij non sta bene, rientrerà Bastoni, vedremo se darà ancora spazio a Frattesi.