Bergamo fa tremare Vallefoglia, poi crolla

Una volenterosa Volley, senza l’infortunata Piani e con Montalvo acciaccata, gioca bene e mette paura a, vincitrice all’andata per 3-0 a Treviglio, ma alla fine cede per 3-2 e termina qui la sua ottima stagione.aggredisce subito e con Manfredini e capitan Mlejnkova (nella foto) vola via fino al 7-1. La Megabox, pian piano, risale la china con Bici e Lee (- 4 sull’11-7) e pareggia a quota 13 approfittando anche dei tanti errori delle bergamasche. Le padrone di casa vanno sul 20-17,recupera, si porta sul 20-20 e poi chiude sul 25-23 con due errori finali della Bici. Le orobiche partono bene anche nel 2° set (4-1) manon ci sta, si porta sull’8-8, poi mette la freccia salendo fino al 21-16 e infine chiude il parziale sul 25-20. Il 3° set è un romanzo equilibratissimo.