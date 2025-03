Ilgiorno.it - Bergamo, bruciarono le foto di Meloni, Piantedosi e Vannacci: sono indagate per vilipendio

, 31 marzo 2025 – Avevano bruciato tre fogli con i volti della premier Giorgia, del ministro dell’Interno Matteoe dell’europarlamentare Robertodurante un corteo organizzato l’8 marzo scorso, in occasione della Festa della donna. Ora alcune attiviste del movimento “Non una di meno” (quattro secondo l’associazione, tre per la Procura)per. Un’indagine che non ha mancato di sollevare la rabbia della stessa organizzazione che anzi è tornata a farsi sentire. I fatti Lo scorso 8 marzo l’associazione “Non una di meno” aveva organizzato un corteo lungo le vie diponendo l’accento sulle cosiddette “zone rosse” cittadine, sostenendo al contrario la necessità di “zone welfare che possano garantire libertà e diritti a tutti, nessuno escluso”.