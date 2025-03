Ilgiorno.it - Bergamo, 2 chili di hashish sotto il sedile dell’auto. Gli altri 8 nascosti dentro casa

, 31 marzo 2025 – Due uomini, un 29enne tunisino e un 37enne marocchino, sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile didopo essere stati trovati in possesso di quasi dieci chilogrammi di. Intervento dei carabinieri Nella sera dello scorso mercoledì 26 marzo, i militari hanno fermato un'auto con a bordo i due uomini. Insospettiti dall'atteggiamento degli occupanti, i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo, rinvenendoildel passeggero venti panetti diper un peso complessivo di due. Scoperta ai domicili A quel punto, la perquisizione è stata estesa ai rispettivi domicili dove sono stati trovati settantotto panetti dello stesso stupefacente, per un peso complessivo di 7,8 kg, per un valore di mercato di diverse decine di migliaia di euro.