Calciomercato.it - Benitez torna in Serie A: firma in caso di Champions

Leggi su Calciomercato.it

Rafanon vede l’ora dire protagonista su una panchina prestigiosa inA. Indi, spunta il profilo eccellente dell’allenatore spagnoloUna carriera ricca di successi cercando di trovare la sua dimensione anche in Italia. Prima un fallimento all’Inter, poi il ritorno di fiamma alla guida del Napoli: in estate potrebbe arrivare la terza volta suggestiva per allenare inA. Rafanon vede l’ora di conquistare nuovi successi.inA:indi– Lapresse – calciomercato.it Nelle ultime stagioni l’allenatore spagnolo è stato protagonista alla guida di Everton e Celta Vigo. Rafaè stato accostato anche ad una panchina prestigiosa inA perre ad essere vincente. Saranno settimane importanti per guardarsi intorno prima di prendere la miglior decisione possibile.